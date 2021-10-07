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Son Dakika | Borsada değer kaybeden hisseler

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Borsada değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan86,9091,10-4,61Biotrend Çevre ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan86,9091,10-4,61
Biotrend Çevre ve Enerji24,8225,60-3,05
Aksa Enerji6,356,48-2,01
Mavi Giyim66,8067,50-1,04
Türk İlaç Serum11,7611,85-0,76
Türk Telekom7,387,43-0,67
Ziraat GMYO1,591,60-0,63
Albaraka Türk1,791,80-0,56
QUA Granite Hayal Yapı11,9011,96-0,50
Halk GMYO2,342,35-0,43
Anadolu Efes21,0621,12-0,28
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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