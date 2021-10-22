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Son dakika haberi! Borsa haftayı yükselişle kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Borsa haftayı yükselişle kapattı

Son dakika haberler... Borsa, haftayı yüzde 1,68'lik yükselişle tamamladı.

Borsa, haftayı yüzde 1,68'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,68'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 24,51 puanlık artışla 1.479,93 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi 2,44 değer kazandı.

-İHA-

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