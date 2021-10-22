Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,68 değer kazanarak günü 1.479,93 puandan tamamlayarak 3 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi yüzde 2,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 1,39 ile turizm oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 1.479,93 puandan tamamlayarak 3 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de gündemde olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde yılın son Enflasyon Raporu toplantısı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.