Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,68 değer kazanarak günü 1.479,93 puandan tamamlayarak 3 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,68 değer kazanarak günü 1.479,93 puandan tamamlayarak 3 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi yüzde 2,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 1,39 ile turizm oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 1.479,93 puandan tamamlayarak 3 Eylül'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de gündemde olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde yılın son Enflasyon Raporu toplantısı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title