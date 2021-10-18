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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,027812-0,10AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,027812-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,077643-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,066759-0,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065821-0,41
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036549-0,35
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,106529-0,31
VEM Hisse Senedi EYF0,105870-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
HEM Dinamik Değişken EYF0,026127-0,37
VEM Dinamik Değişken EYF0,076637-0,30
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,038379-0,29
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017971-0,27
VEM Standart EYF0,070465-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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