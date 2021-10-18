Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027812 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,077643 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066759 -0,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065821 -0,41 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036549 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,106529 -0,31 VEM Hisse Senedi EYF 0,105870 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar HEM Dinamik Değişken EYF 0,026127 -0,37 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076637 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038379 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017971 -0,27 VEM Standart EYF 0,070465 -0,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler