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Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,17 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,16 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,17 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,16 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0353832,49
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1459012,17
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0881202,16
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0315772,03
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0332392,01
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0361931,94
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0101141,86
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0435081,85
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1817491,85
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0349771,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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