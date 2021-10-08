Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,17 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,16 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle: