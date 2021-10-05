Son dakika! Bakan Varank: 'Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık' - Haberler Ekonomi
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Son dakika! Bakan Varank: "Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bakan Varank: "Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyata sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" "Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini...

Bakan Varank: "Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank :

"Vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyata sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz"

"Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki fiyatları düşürmek"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde enflasyon baskısının dikkat çektiğini belirterek, "Bugün itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Agrigenomik Merkez-Hayvan ve Biyki Genomatik Araştırmaları İnovasyon Merkezi" projesinin açılışına katıldı.

Covid-19 salgını döneminde tüketicilerde gözlemlenen stok yapma eğiliminin talebi artırarak tarım sektörü üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden Varank, "Tüketim tarafında yaşanan bu genişlemenin aksine, mecburen uygulanan kısıtlamalar nedeniyle üretim tarafında ise bir daralma oluştu. Bu durum bizlere üretimin sürekliliğini sağlayacak tedbirleri zamanında almanın önemini bir kez daha gösterdi" dedi.

"Vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyata sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz"

Üretimde sürdürülebilirliğin dünyanın en önemli konularından biri haline geldiğini belirten Varank, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde bu konuda dünya geneline kıyasla daha iyi bir noktada olduğumuz açıktır. Yenilikçi projelerimizle bu başarıyı daha da ileri taşıyacak, vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyata sunmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık"

Bakan Varank, bakanlık olarak üretimde sürdürülebilirlik konusunda başlattıkları yeni destek programının müjdesini vermek istediğinin altını çizerek, "Malumunuz son dönemde enflasyon baskısı dikkat çekiyor. Bunda salgın sebebiyle düzensizleşen tedarik zincirlerinin büyük etkisi var. İşte biz de Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları doğrultusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Bugün itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık. Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki fiyatları düşürmek"

Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'ndan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonlarla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik firmaların yaralanacağı bilgisini veren Varank, "Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız. Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki fiyatları düşürmek" dedi.

Varank, kamu, özel sektör ve üniversiteler olarak iş birliği içerisinde söz konusu sorunun üstesinden birlikte geleceklerine inandığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda yer alan "Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına destek verilecektir." eylemi çerçevesinde harekete geçen KOSGEB, toptancı hallerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, komisyoncu meslek mensupları ile sebze/meyve taşımacılığı yapan KOBİ'lerin desteklenmesi için "Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek Programı"nı yürürlüğe aldı.

Program çerçevesinde işletmelerin, yerli malı ve yeni olmak kaydıyla 1 adet soğuk hava ünitesi edinimlerinde oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB geri ödemesiz olarak karşılayacak. 10 adete kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama geçerli olacak.

KOSGEB, bu kapsamda Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile iş birliği protokolleri imzaladı. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmeler de "Kredi Garanti Fonu A.Ş'ye Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokol" kapsamında KGF kefaletinden de faydalanabilecek.

Son dakika! Bakan Varank: Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık

Son dakika! Bakan Varank: Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık

Son dakika! Bakan Varank: Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık

Son dakika! Bakan Varank:
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Ekonomi Haberleri
Bakan Varank: 'Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz'

Bakan Varank: "Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz"

 Varank: 'Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya...

Varank: "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya...

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Haber: Son dakika! Bakan Varank: 'Sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlattık' - Haberler Ekonomi
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