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Son dakika: Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin ağustos 2021 döneminde tam gaz devam ettiğini, aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 13,8 artış kaydedildiğini dile getiren Varank,"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son dakika: Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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