Son dakika... Bakan Dönmez: "Türkiye, başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı bu dönemi sıkıntısız bir şekilde...
Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Türkiye, başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlatacaktır.
Bakan Dönmez: " Türkiye, başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlatacaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri