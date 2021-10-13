Son dakika... Bakan Dönmez: "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor.
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Dönmez: "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor.
Bakan Dönmez: "Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur."
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri