Son Dakika | Bakan Dönmez: 'Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz... - Haberler Ekonomi
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Son Dakika | Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Bakan Dönmez:

Son dakika haberleri: Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır.

ERZURUM (İHA) - Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis- Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika! Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı

Son Dakika! Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı

 Bakan Dönmez: 'Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret...

Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret...
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Haber: Son Dakika | Bakan Dönmez: 'Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz... - Haberler Ekonomi
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