Son Dakika | Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz...
Son dakika haberleri: Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır.
ERZURUM (İHA) - Bakan Dönmez: "Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis- Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır." - ANKARA
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