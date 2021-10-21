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Son dakika... Altının kilogramı 541 bin 500 liraya yükseldi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Altının kilogramı 541 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 541 bin 500 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 541 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 530 bin 230 lira, en yüksek ise 541 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 artışla 541 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 492 milyon 879 bin 117,11 lira, işlem miktarı ise 922,37 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 548 milyon 839 bin 782,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış533.000,001.777,50
En Düşük530.230,001.775,00
En Yüksek541.500,001.786,00
Kapanış541.500,001.782,70
Ağırlıklı Ortalama536.242,821.783,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)492.879.117,11

Toplam İşlem Miktarı (Kg)922,37

Toplam İşlem Adedi47

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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