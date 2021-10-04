Son Dakika | 5. Dünya Yatırımcı Haftası başladı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Sermaye piyasamız, arz ve talep tarafında önemli bir büyüme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel sayesinde, Borsamız ve ülke ekonomisi açısından, önemli mesafeler alacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İbrahim Öztop'un katılımıyla 5. Dünya Yatırımcı Haftası nedeniyle, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen gong töreni ve 7. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi.

Ergun, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu gong töreniyle, bu güzel haftanın açılışını yapıyoruz. Bu etkinliklerle, özellikle finansal okuryazarlığa faydalı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sermaye piyasasının, arz ve talep tarafında, önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Ergun, "Bu potansiyel sayesinde, Borsamız ve ülke ekonomisi açısından, önemli mesafeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu sağlamak için daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni ürün ve hizmetlerin geliştirildiği özetle, piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef öngörüyoruz. Bu hedefte, aracı kurumlarımız bizim en önemli iş ortaklarımız yatırımcılar ise en kıymetli paydaşlarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergun, 2020 yılının başında, 1,2 milyon olan yatırımcı sayısının, 2,4 milyona ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bireysel yatırımcı sayısının artması, aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor ve biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Şeffaflığı ve doğru bilgi akışını teşvik eden bir ortam için çalışıyoruz. Diğer yandan, kurumsal yatırımcılar için de çalışmaya devam ediyor, portföylerini çeşitlendirebilecekleri ürünler geliştiriyoruz. Geniş bir yatırımcı tabanına ulaşılması hedefi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç kısmında yazdığı gibi, piyasanın, güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişine dayanıyor. İşte bu ortamın sağlanmasında, iki önemli taraf vardır. Bu iki taraf, aynı zamanda birbiriyle ilişkilidir ve birbirini etkilemektedir. Biri arz tarafında, diğeri talep tarafında. Arz tarafında, şirketlerin şeffaflığı. Talep tarafında ise yatırımcıların finansal okur yazarlığı. Biz, bir pazar yeri olarak, tasarruf sahipleri ile bu tasarrufları kullanmaya talip olanları bir araya getiriyor ve bu yapıda, en iyi teknik ve hukuki alt yapı hizmetlerini tesis etmeye çalışıyoruz."

"Gençlerimizi gerekli bilgi ve beceriye sahip hale getirmek için çalışıyoruz"

Finansal okur yazarlığın önemine vurgu yapan Korkmaz Ergun, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"Yatırım yapacağınız ürünü iyi anlayın. Yatırım için, vade ve risk karşılaştırmasını iyi yapın. Yatırımlarınızı, mutlaka ama mutlaka çeşitlendirin. Değersiz haberler e ve dedikodulara dayanarak hareket etmeyin. Finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenin. Şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformundan takip edin. Sosyal medyaya itibar etmeyin. Çalıştığınız aracı kurumların, araştırma raporlarını inceleyin. Aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin. Birikimlerinizi bu bilgilere göre değerlendirin. Finansal okuryazarlık seviyenizi güçlendirin."

Ergun, gençlerin sermaye piyasaları konusundaki bilgilerini ve finansal okuryazarlıklarını artırmayı çok önemsediklerini belirterek, "Özellikle gençlerimize ulaşmak, doğru ve bilinçli karar verebilmeleri için, onları gerekli bilgi ve beceriye sahip hale getirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yatırımcıları bilgilendirmek için, internet sitesinden ve YouTube üzerinden, videolar yayınlamaya devam ettiklerini kaydeden Ergun, "Aracı kurumlarımızın, Borsamızda işlem gören şirketlere ilişkin hazırladıkları, araştırma raporlarına finansal destek sağlıyoruz." dedi.

"Sermaye piyasalarımıza olan yatırımcı ilgisinde de tarihi artışlar yaşanıyor"

TSPB Başkanı Öztop da konuşmasında "Dijitalleşmenin ve pandeminin de etkisiyle küresel piyasalarda olduğu gibi sermaye piyasalarımıza olan yatırımcı ilgisinde de tarihi artışlar yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Salgın koşullarının etkisiyle hızlanan dijitalleşme, yatırım tercih ve alışkanlıklarının değişimini de beraberinde getirdiğine vurgu yapan Öztop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sermaye piyasalarının yanı sıra kripto varlıklara olan yoğun yatırımcı ilgisi, bu değişimi açıkça gösteriyor. Yatırımcılar, işlem yapmak için çevrimiçi platformları tercih ederken, çevrimiçi ortamlarda hızla bilgilerine ulaşabildikleri ve takip edebildikleri yatırımlara yöneliyor. Artık yatırımcılar, işlemlerinin önemli bir çoğunluğu internet üzerinden gerçekleştiriyor. Örneğin, pay senedi işlemlerinde internetin payı, son yıllarda hızla artarak 2021 yılının ilk yarısı itibariyle yüzde 60'lara yaklaştı."

Öztop, dijitalleşmenin ve salgının sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisini ciddi anlamda artırdığını ifade ederek, "Bu artışta birçok etkinin yanı sıra sermaye piyasalarımızın pandemi koşullarında kesintisiz hizmet sunma ve teknolojik gelişmelere hızlı uyumunun da çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Başta pay senedi, yatırım fonu katılma belgesi, emeklilik fonları olmak üzere yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına olan ilgisi devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde güçlendireceğimize inanıyorum"

Sermaye piyasaları temel büyüklüklerindeki son gelişmeler hakkında bilgi veren İbrahim Öztop, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar 1 milyon kişi ile sınırlı kalan hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, bu yıl nisan ayı sonunda 2 milyon 674 bin ile rekor bir seviyeye ulaştı. Mayıs ayından itibaren yaşanan gerilemeye rağmen ağustos ayı sonu itibarıyla bakiyeli yatırımcı sayımız 2 milyon 396 bin. Yerli yatırımcılarımızın hisse senedi varlıkları ise ağustos sonu itibariyle 413,5 milyar liraya ulaştı. Profesyonellerce sermaye piyasasında değerlendirilen yatırımlara baktığımızda da önemli artışlar yaşandığını görüyoruz. Nitekim yatırım fonlarının portföy büyüklüğü bu yıl ağustos ayı sonu itibariyle 221,4 milyar liraya, emeklilik yatırım fonları ise 189,2 milyar liraya çıktı. Eylül sonu itibarıyla 38 şirket halka arz yoluyla 16,3 milyar lira kaynak sağladı. "

Öztop, sermaye piyasalarının son yıllarda gerek arz gerekse talep tarafında önemli bir büyüme trendine girdiğini belirterek, "Gelecek dönemde İstanbul Finans Merkezi hedefimiz kapsamında yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıları da ülkemiz sermaye piyasalarına daha güçlü bir şekilde çekerek büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde güçlendireceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de sermaye piyasasının yetişmiş insan kaynağı ve teknoloji alanındaki üstünlüğü ile coğrafyasında birçok finansal hizmetin tedarikçisi olabilecek potansiyeli barındırdığına dikkati çeken Öztop, "İstanbul'u uluslararası finans merkezi haline dönüştürebileceğimize olan inancımız tamdır. Ülke olarak bu hedefimizi, bugünün yatırım dünyasının ihtiyaçlarını karşılayan ve bu anlamda eksiklerimizi giderecek etkin bir stratejiyle hareket ederek başarabiliriz." diye konuştu.

TSPB Başkanı Öztop, TSPB'nin Türkiye'deki tasarruf, yatırım bilincini geliştirmek için iletişim, eğitim ve etkinliklerimizle çok yönlü faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu kapsamda, 2014 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının yürütülen en önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Yarışmaya olan ilginin her yıl büyüdüğünü belirten Öztop, "Film yarışması ile sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücünü arkamıza alarak ülkemizde finansal okuryazarlık bilincini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Öztop, Dünya Yatırımcı Haftası'na ilişkin olarak, bu yıl haftanın salgın koşulları nedeniyle hibrit bir şekilde kutlanacağını ve etkinliklerinin, 4-6-8 Ekim tarihlerinde gün boyunca çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Hafta kapsamında gerçekleştirilecek panellerde finansla ilgili konuların geniş kapsamlı bir şekilde ele alınacağını kaydeden Öztop, "Panellerde; halka açık şirketlerde sürdürülebilirlik ilkelerinden, sürdürülebilir finansman araçlarına, kitle fonlamasından, yapay zekanın sermaye piyasasında kullanımına, algoritmik alım satım işlemlerinden, Z kuşağının finans sektörüne adaptasyonuna kadar geniş bir yelpazede belirlenen konular, alanının önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak." değerlendirmesinde bulundu.