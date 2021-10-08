SOCAR Türkiye, Petkim ve STAR Rafineri logolarını güncelledi

SOCAR Türkiye, Petkim ve Star Rafineri logolarına "Tek SOCAR Tek Alev" yaklaşımı kapsamında kesintisiz ve güvenli enerji üretimini simgeleyen alev amblemini ekledi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursagaz ve Kayserigaz'ın ardından Petkim ve STAR Rafineri logolarında da alev amblemi yerini aldı.

SOCAR Türkiye, grup şirketlerinde başlattığı logo revizyonunda "Tek SOCAR Tek Alev" yaklaşımını uyguluyor. Bu kapsamda kurumsal entegrasyonunu tamamlayan SOCAR, güçlü sinerjisini tüm grup şirketlerine yansıtmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, SOCAR Türkiye'nin rafineri, petrokimya, doğal gaz, enerji servis hizmetleri, lojistik ve telekomünikasyon alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi olduğunu belirterek, "Verimli, sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir üretim için farklı iş kollarında faaliyet gösteren grup şirketlerimiz arasındaki entegrasyonu başarıyla tamamladık. Tek SOCAR, Tek Alev projeksiyonumuz da oluşturduğumuz entegre yapımızın kurumsal iletişimdeki ifadesini başarıyla yansıtan bir yaklaşım oldu." değerlendirmesinde bulundu.