Sobacıların kış yoğunluğu başladı

KONYA (İHA) - Konya'da havaların soğumasıyla birlikte sobacılarda da hareketlilik artarken, vatandaşlar uygun fiyatlı sobaları tercih ediyor.

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hazırlıkları başlarken, soba satıcılarında hareketlilik görülüyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi sobalı evlerde oturan vatandaşlar soba satıcılarının yolunu tuttu. Soba satıcıları ise hazırlıklarını tamamlayıp, mesaiyi yoğunlaştırdı.

Konya'da yaklaşık 35 senedir soba ürünleri satan Mehmet Avgören, kış mevsiminin gelmesinden dolayı soba satışlarında bir artış olduğunu söyledi. Doğal gazlı evlerin çoğunun ısınamadığından dolayı sobaya bir yönelim olduğunu belirten Avgören, "Elhamdülillah işlerimiz çok iyi. Geçen seneye nazaran fiyatlarımızda yüzde 100 veya yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Genelde müşteriler ucuz sobalara bakıyor. Fiyatlar geçen sene ortalama 350-400 liraydı. Bu sene 750-800 lira civarında başlıyor, bin 900 liraya kadar soba var. Ayrıca ortalama 3 bin 500-5 bin liraya kadar şömineli sobalarımız da var. Müşteriler en çok ucuz yönlü sobaları tercih ediyor. Çok nadir lüks tip tercih eden var. Tabii bir sobayla bitmiyor bu; kömürü var, odunu var ondan dolayı müşterilerimiz uygun fiyatlılara bakıyor" dedi.

"YANAN BİR SOBANIN ÜZERİNE KÖMÜR TEKRAR ATILMAMASI LAZIM"

Soba alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Avgören, "Sobanın en başta kalitesine, dökümüne, gövde sacına dikkat edilmesi gerekiyor. İleriye dönük bir şey olması lazım. Sobayı yakmadan önce ilk hamlede bacamıza bakmak lazım. Bacamıza bir parça gazete yakıp, çekiyor mu, çekmiyor mu, bakmak lazım. Olduğu yerde yanıyorsa bacamız tıkalıdır, uzmanlarına temizlettirmek lazım. Daha sonra sobamızın kurulumunun güzel olması lazım. Kurulduktan sonra yanan bir sobanın üzerine kömür tekrar atılmaması lazım. Önce ızgaramızı güzelce kovanın içerisine koyacağız. Daha sonra kömür, kömürün üzerine de az şekilde odun koyuyoruz ve tutuşturuyoruz. Ondan sonra üzerine ilave kömür olmaz. İlave kömür yaparsak Allah korusun gece zehirlenme olayı olur" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/İHA)