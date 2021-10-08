Sivas'taki Kaleköy Göleti ekonomiye yıllık 1,4 milyon lira katkı sağlayacak - Haberler Ekonomi
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Sivas'taki Kaleköy Göleti ekonomiye yıllık 1,4 milyon lira katkı sağlayacak

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi
Sivas'taki Kaleköy Göleti ekonomiye yıllık 1,4 milyon lira katkı sağlayacak

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam eden Kaleköy Göleti'nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 405 bin lira katkı sağlanacağı bildirildi.

YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam eden Kaleköy Göleti'nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 405 bin lira katkı sağlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapıları, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesini sağlayarak çiftçi gelirlerini de artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yıldızeli'ndeki Kaleköy Gölet'inde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Temelden yüksekliği 23,50 metre ve su depolama kapasitesi 236 bin metreküp olan göletin tamamlanmasıyla 1000 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Ayrıca, 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 405 bin lira katkıda bulunulması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Ekonomi Haberleri
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Haber: Sivas'taki Kaleköy Göleti ekonomiye yıllık 1,4 milyon lira katkı sağlayacak - Haberler Ekonomi
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