Sivas'ta TKDK sayesinde bin 250 proje hayat buldu

SİVAS (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) Sivas İl Koordinatörlüğü; sağladığı hibe destekleri ile hem çiftçiye destek oluyor hem de de Sivas'ın tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkılar sunuyor.

TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç; yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. TKDK'nın Türkiye çapında 42 ilde koordinatörlüğünün bulunduğunu ifade eden Genç, "İl Koordinatörlüğü olarak biz Türkiye'de ilk 5 ilden bir tanesiyiz ancak proje uygulama noktasında Türkiye'nin en başta gelen illerinden birisiyiz" dedi.

260 milyon lira hibe çiftçilerin hesabına yattı

TKDK İl Koordinatörlüğü olarak şu ana kadar bin 250'ye yakın projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Genç, "Bu projelerimizin içerisinde süt sığırcılığı projelerinden besi projelerine, arıcılık projelerinden tıbbi aromatik projelerine, kırsal turizmden süt işleme tesislerine, kesimhanelere kadar birçok alanda çalışmamız var. Şu ana kadar 550 milyon liranın üzerinde bir yatırım Sivas'ta hayata geçirildi. Şu an 260 milyon liranın üzerinde hibe tutarı çiftçilerimizin hesaplarına geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Biz bu yıl içerisinde yine Türkiye'de en çok projeyi uygulayan illerden bir tanesiyiz" diyen Genç, "Yaklaşık 350 proje Sivas'ta merkez ve ilçelerimizde hayata geçiriliyor. Bu yıl içerisinde 120 milyon liranın üzerinde bir yatırım ile birlikte 65 milyon liralık bir hibe bizim çiftçilerimizin hesaplarına geçmiş olacak. Şu an yaklaşık 35 milyon liralık tutar çiftçilerimizin hesaplarına geçti. Yatırımlar tamamlandı. İnşallah yıl sonuna kadar bu tutar 65 milyon lirayı, yatırımımız da 120 milyon lirayı bulacak. Diğer taraftan bu yıl içerisinde 60 proje almıştık. Bu projelerin 25 tanesinin incelemeleri tamamlandı. Proje Seçim Koordinasyon Kurulu tarafından da bunlar onaylandı. Bu projelerin şu anki yatırım tutarı da 60 milyon. Yaklaşık 35 milyon lira da bu projelerin hibe tutarı olacak. Diğer taraftan en az biz Sivas ilimizde 20'ye yakın projemizin yine onaylanacağı noktasında öngörümüz bulunuyor. Bunlarla birlikte inşallah gelecek yıl en az 100 milyon liralık yatırım yine 60 milyon liranın üzerindeki bir hibe tutarıyla yatırımların ilimiz çiftçileri için hayata geçirileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS