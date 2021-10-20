Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı - Haberler Ekonomi
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Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin en büyük ikinci yüzölçümüne sahip olan Sivas'ta tarımsal üretim her geçen yıl artıyor.

SİVAS (İHA) - Türkiye'nin en büyük ikinci yüzölçümüne sahip olan Sivas'ta tarımsal üretim her geçen yıl artıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre yüzölçümü 28,1 milyon dekar, toplam tarım alanı ise 9,6 milyon dekar olan Sivas'ta tarımsal hasıla zirve yaptı. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil 29 bin üreticinin bulunduğu Sivas'ta işlenen tarım alanı 7,8 milyon dekara ulaştı. Sulanabilir alanın 2,9 milyon dekar olduğu kentte sulanan alan ise 1,3 milyon dekar olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta 2004 yılında 761 milyon lira olan tarımsal hasıla Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinin yanı sıra Sivas Valiliği koordinesinde "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" sloganıyla hayata geçirilen projeler sayesinde 2020 sonunda 7,2 milyar liraya ulaştı. - SİVAS

Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı

Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı

Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı

Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı

Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı

Sivas'ta tarımsal hasıla 7 milyar lirayı aştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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