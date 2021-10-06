Sivas'ta şeker pancarı ve patatesten 1 milyar lira gelir bekleniyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta şeker pancarı ve patatesten 1 milyar lira gelir bekleniyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi
Sivas'ta şeker pancarı ve patatesten 1 milyar lira gelir bekleniyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte bu yıl rekoltenin şeker pancarında 1,2 milyon ton, patateste ise 400 bin ton civarında beklendiğini, bu iki üründen yaklaşık 1 milyar lira gelir sağlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte bu yıl rekoltenin şeker pancarında 1,2 milyon ton, patateste ise 400 bin ton civarında beklendiğini, bu iki üründen yaklaşık 1 milyar lira gelir sağlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Vali Ayhan, kent merkezindeki bir restoranda tarım platformu üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla "Basınla Biz Bize" programı düzenledi.

Sivas'ın tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bal üretiminde ilk üçteyiz. Arı işletme sayısına bakıldığında 2. sıradayız. Arpa ve patates üretiminde Türkiye dördüncüsüyüz. Patateste de ilk dörtteyiz ama tohumlukta birinciyiz. Bunları söylediğim zaman birçok kişi şaşırıyor. Aslında bunları iyi tanıtmalıyız." diye konuştu.

Örgütlü yapıların, kooperatiflerin, birliklerin, özel şirketlerin, üreticilere güven vererek onlara sözleşmeli tarım ve hayvancılık yaptırması gerektiğini anlatan Ayhan, "Potansiyelimizi daha verimli, bilimsel ve ekonomik kullanmak için de tüm projeleri bir üst başlık altında toplayan 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' adıyla bir vizyon belirledik." dedi.

Ayhan, bu yıl özellikle şeker pancarı ve patates üretiminin arttığına değinerek, şöyle devam etti:

"Şeker pancarında rekolteyi bu sene 1,2 milyon ton, patateste ise 400 bin ton civarında bekliyoruz. Yani iki ürünün Sivas'a katma değeri yaklaşık 1 milyar lira. Sivas'ın tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin farkındayız. Şu anki altyapı, baraj, gölet ve tarımsal sulamalarla bu potansiyel daha görünür bir hale geldi. İnşallah bunu, geliştirdiğimiz projelerle çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz."

Ayhan'ın konuşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, kentte tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen projeler ve devlet destekleriyle ilgili sunum yaptı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Ekonomi Haberleri
Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

 Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mithat Sancar Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Burak Sergen Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Kim Min-jae Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta şeker pancarı ve patatesten 1 milyar lira gelir bekleniyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:39:50. #1.17#