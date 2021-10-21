Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri nedeniyle ilgi gören mor renkli tescilli patates çeşidinin hasadına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin hasat edilmesi için düzenlenen programa katıldı.

Çiftçilerle birlikte tarlada patates söken Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kullanılan tüm mor patates tohumlarının Sivas'tan temin edildiğini söyledi.

Ayhan, şunları kaydetti:

"30 dekarda yaklaşık 70 tonun üzerinde mor patates ekiminde Türkiye'nin tohumluğunu karşılamış oluyoruz. Firmamızı tebrik ediyorum. Mor patates son 3 yıldır Sivas'ımızın topraklarıyla buluştu ve dikkat çekici bir ürün olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Ürün çeşidi anlamında ve katma değeri yüksek ürün üretiminde örnek endüstriyel bir bitki."

Tarımsal üretimde çeşitliliği artırmaya çalıştıklarını belirten Ayhan, "Sözleşmeli üreticilik, yani güvenli alım yolunu açacağız. Bu toprakların anlam bulmasını sağlayacağız ve tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin de yolunu açacağız. Bu tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin güzel örneklerinden biri de mor patates." dedi.