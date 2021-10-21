Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi
Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı

Sivas'ta, içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri nedeniyle ilgi gören mor renkli tescilli patates çeşidinin hasadına başlandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta, içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri nedeniyle ilgi gören mor renkli tescilli patates çeşidinin hasadına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin hasat edilmesi için düzenlenen programa katıldı.

Çiftçilerle birlikte tarlada patates söken Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kullanılan tüm mor patates tohumlarının Sivas'tan temin edildiğini söyledi.

Ayhan, şunları kaydetti:

"30 dekarda yaklaşık 70 tonun üzerinde mor patates ekiminde Türkiye'nin tohumluğunu karşılamış oluyoruz. Firmamızı tebrik ediyorum. Mor patates son 3 yıldır Sivas'ımızın topraklarıyla buluştu ve dikkat çekici bir ürün olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Ürün çeşidi anlamında ve katma değeri yüksek ürün üretiminde örnek endüstriyel bir bitki."

Tarımsal üretimde çeşitliliği artırmaya çalıştıklarını belirten Ayhan, "Sözleşmeli üreticilik, yani güvenli alım yolunu açacağız. Bu toprakların anlam bulmasını sağlayacağız ve tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin de yolunu açacağız. Bu tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin güzel örneklerinden biri de mor patates." dedi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza atıldı

 E-devlet'te yeni hizmet! Elektronik imza başvuruları artık sistem üzerinden yapılabilecek

E-devlet'te yeni hizmet! Elektronik imza başvuruları artık sistem üzerinden yapılabilecek

 Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor

Kuraklık bıttımı da vurdu! Hasadına başlandı, kilogram fiyatının 400 lira olması bekleniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title