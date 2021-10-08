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Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor

Sivas İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve 2015'in Ekim ayında Et ve Süt Kurumu'na devredilen Sivas Et Kombinasının Müdürü Zekeriya Güler yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

SİVAS (İHA) - Sivas İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve 2015'in Ekim ayında Et Ve Süt Kurumu'na devredilen Sivas Et Kombinasının Müdürü Zekeriya Güler yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sivas Et Kombinasında 2021 yılında bu güne kadar 846 hayvan kesimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Güler, son 1 aydır pastırma üretimine de başladıklarını belirtti.

Güler, "Et Süt Kurumu olarak 2021 yılında 846 adet hayvan kesimi gerçekleştirildi. Genel itibariyle günlük 2,5 ton civarında kavurma üretimimiz gerçekleşiyor. Son 1 ayda faaliyete geçtiğimiz tüm Et Süt Kurumu mağazalarında ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılmak üzere yaklaşık her gün 250-300 kilogram da pastırma üretimimiz gerçekleşiyor. Daha önce Sincan kombinamızda gerçekleşen pastırma üretimi Sivas'a nakledildi ve şu anda haftalık bin 500 kilogram pastırma üretimiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor

Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor

Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor

Sivas Et Kombinasında günlük 2,5 ton kavurma üretiliyor

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