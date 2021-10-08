Sincan zabıtasından marketlere son kullanma tarihi denetimi

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri gıda ürünlerinin satıldığı işletmelerde son kullanma tarihi denetim yaptı.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, Sincanlıların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. İşyerlerini mercek altına alan ekipler ilçedeki gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi. Denetimler sonucunda raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyuldu. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı. Tutanak tutularak son kullanma tarihi geçen ürünlerin imhası sağlandı. Bu ürünleri satan iş yerlerine de gerekli yasal işlem uygulandı. Ekipler, Halk sağlığı ve huzuru için ilçe genelindeki gıda maddelerinin üretim ve satış noktalarındaki denetimlerine devam edeceklerini vurguladı. - ANKARA

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