Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 9,5520 liradan, avro 11,0930 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,5520 liradan, avro 11,0930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,5500 liradan alınan dolar, 9,5520 liradan satılıyor. 11,0910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,0930 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5260 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0170 lira olmuştu.
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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