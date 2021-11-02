Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Bakan Muş: "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

Bakan Dönmez: "2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020'de 4,27 milyar dolar oldu.