Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 9,5520 liradan, avro 11,0930 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,5520 liradan, avro 11,0930 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,5500 liradan alınan dolar, 9,5520 liradan satılıyor. 11,0910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,0930 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5260 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0170 lira olmuştu.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Bakan Muş: 'İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

Bakan Muş: "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

 Bakan Dönmez: '2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020'de 4,27 milyar dolar oldu.

Bakan Dönmez: "2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020'de 4,27 milyar dolar oldu.

 Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 548 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title