Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 9,5370 liradan, euro ise 11,0950 liradan güne başladı.
İSTANBUL (İHA) - Dolar 9,5370 liradan, euro ise 11,0950 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 9,5350 liradan alınan Dolar 9,5370 liradan, 11,0930 liradan alınan euro ise 11,0950 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 9,51 liradan, euro ise 11,03 liradan satılmıştı.
-İHA-
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