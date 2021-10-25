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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, avro 11,3700 liradan haftaya başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,7320 liradan, avro 11,3700 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 9,7300 liradan alınan dolar, 9,7320 liradan satılıyor. 11,3680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,3700 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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