Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar tarihi zirveyi gördüğü haftada 9.20'nin altını test etti

İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü kendini bu sözlerle savundu: Taksim'de 50 euroya yolcu taşıyorlar

Sabah para çekmek için ATM'ye gidenler bir notla karşılaştı! Şimdi de dolar dolandırıcılığı hortladı