Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 9,2620 liradan, avro 10,8090 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,2620 liradan, avro 10,8090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,2600 liradan alınan dolar, 9,2620 liradan satılıyor. 10,8070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,8090 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,2500 lira, avronun satış fiyatı ise 10,7780 lira olmuştu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri