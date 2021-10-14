Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
İstanbul serbest piyasada dolar 9,1620 liradan, avro 10,6330 liradan güne başladı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,1620 liradan, avro 10,6330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,1600 liradan alınan dolar, 9,1620 liradan satılıyor. 10,6310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,6330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,5260 lira olmuştu.
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri