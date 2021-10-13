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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 9,0450 liradan, avro 10,4520 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,0450 liradan, avro 10,4520 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,0430 liradan alınan dolar, 9,0450 liradan satılıyor. 10,4500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,0270 lira, avronun satış fiyatı ise 10,4180 lira olmuştu.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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