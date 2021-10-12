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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 9,0170 liradan, avro 10,4270 liradan güne başladı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada Dolar 9,0170 liradan, avro 10,4270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 9,0150 liradan alınan dolar, 9,0170 liradan satılıyor. 10,4250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4270 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,9630 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3790 lira olmuştu.

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