Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 549,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 549,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 549,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 549,20 liradan, 3 bin 618 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 638 liradan, 501,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 505,00 liradan, 3 bin 535 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 555 liradan, bin 768 liradan alınan Yarım Ziynet bin 778 liradan ve 884 liradan alınan Çeyrek Ziynet 889 liradan satılıyor.

-İHA-

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Göz gözü görmüyor! İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title