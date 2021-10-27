İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 545,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 545,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 545,80 liradan, 3 bin 596 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 617 liradan, 498,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 502,00 liradan, 3 bin 514 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 534 liradan, bin 757 liradan alınan Yarım Ziynet bin 767 liradan ve 879 liradan alınan Çeyrek Ziynet 884 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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