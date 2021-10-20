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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,70 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 532,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 532,70 liradan, 3 bin 510 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 531 liradan, 485,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 489,80 liradan, 3 bin 430 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 450 liradan, bin 715 liradan alınan Yarım Ziynet bin 725 liradan ve 857 liradan alınan Çeyrek Ziynet 862 liradan satılıyor.

(İHA)

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