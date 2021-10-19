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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 531,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 531,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 530,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 531,00 liradan, 3 bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 520 liradan, 484,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 488,30 liradan, 3 bin 420 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 440 liradan, bin 710 liradan alınan Yarım Ziynet bin 720 liradan ve 855 liradan alınan Çeyrek Ziynet 860 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden işlem görüyor

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