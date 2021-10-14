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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 528,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 528,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 527,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 528,00 liradan, 3 bin 479 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 500 liradan, 481,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 485,50 liradan, 3 bin 400 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 420 liradan, bin 700 liradan alınan Yarım Ziynet bin 710 liradan ve 850 liradan alınan Çeyrek Ziynet 855 liradan satılıyor.

(İHA)

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