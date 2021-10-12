Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,00 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 508,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 509,00 liradan, 3 bin 353 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 374 liradan, 464,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 469,00 liradan, 3 bin 277 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 297 liradan, bin 632 liradan alınan Yarım Ziynet bin 649 liradan ve 820 liradan alınan Çeyrek Ziynet 825 liradan satılıyor.
(İHA)
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