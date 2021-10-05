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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 499,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,00 liradan, 3 bin 295 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 316 liradan, 456,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 460,00 liradan, 3 bin 220 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 240 liradan, bin 610 liradan alınan Yarım Ziynet bin 620 liradan ve 805 liradan alınan Çeyrek Ziynet 810 liradan satılıyor.

-İHA-

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