Selinos Kanalı Projesi'nin ilk etabının, 2023'te tamamlanması hedefleniyor - Haberler Ekonomi
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Selinos Kanalı Projesi'nin ilk etabının, 2023'te tamamlanması hedefleniyor

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Ekonomi
Selinos Kanalı Projesi'nin ilk etabının, 2023'te tamamlanması hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Pergamon Antik Kenti'nden geçen Selinos Deresi'nde başlatılan restorasyon projesinin ilk kısmının, 2023'te tamamlanmasının hedeflendiği bildirdi.

İZMİR (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Pergamon Antik Kenti'nden geçen Selinos Deresi'nde başlatılan restorasyon projesinin ilk kısmının, 2023'te tamamlanmasının hedeflendiği bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile başlatılan çalışmalar kapsamında Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Deresi, DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde yeniden düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bergama'da Türkiye'ye örnek olacak özel bir turizm alanı yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Selinos Deresi yatağında 1400 metrelik bölümde temizlik yaptıklarını, araştırma kazılarını bitirdiklerini, ayrıca onay verilen örnek taş duvar inşaatının da tamamlandığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Şantiyemiz kış aylarında da kapanmayacak. Amacımız 2023 yılı içerisinde projenin ilk kısmını tamamlamak. 'Bergama Antik Kenti Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım' inşaatı kapsamında 1400 metre yeni kalgir duvar inşa edileceğiz. 1000 metrelik hatta da güçlendirme çalışması yapacağı. Planlanan proje ile dere yatağının da yeniden düzenleyerek tarihi dokuyu koruyacağız. Selinos Deresi'nde Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapıların yeniden gün yüzüne çıkartılacağız. Proje ile yerli ve yabancı turistler 6 medeniyetin izlerine aynı anda yolculuk yapabilecek."

Kent merkezindeki 1400 metrelik bölümü kapsayacak çalışmaların Kazancı Köprüsü'nden başlayarak Ulucami, Tabaklar ve Üçkemer Köprüsü'ne kadar devam edeceğini belirten Yıldız, "Yeni inşa edilecek duvarların yüzeyi tarihi dokuyla uyumlu taşlarla kaplanacak ve yapılara zarar vermemek için çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalara İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Müze Müdürlüğü, İzmir 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve İZSU da destek veriyor." ifadelerini kullandı.

AA / Haydar Toprakçı - Ekonomi Haberleri
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