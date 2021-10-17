Selçuk'un kadın üreticileri Efes Tarlası Yaşam Köyünde bir araya geldi

SELÇUK, İZMİR (İHA) - 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Efes Tarlası Yaşam Köyünde kadın üreticilere yönelik bir etkinlik düzenlendi. Kentin kadın üreticilerini buluşturan etkinlikte Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kadın üreticiler aslında tarımın ve üretimin görünmez kahramanlarıdır" dedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Efes Tarlası Yaşam Köyünde kadın üreticilerle bir araya geldi. "Kadın üreticiler aslında tarımın ve üretimin görünmez kahramanlarıdır" diyen Başkan Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde çocuklara yönelik düzenlenen eğitimlerin ilerleyen dönemde her yaştan üreticiyi de kapsayacağını belirterek, "Doğru tarım teknikleriyle daha doğru şekilde üretim yapmak ve sağlıklı yarınlara kavuşabilmek adına üretime sizlerle birlikte dahil olmak istiyoruz. Bu yüzden kadın üreticiler bizim için çok önemli. Bu yüzden sizlerin yönlendirmesi bizim için çok önemli. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun. Birlikte üretip birlikte yönetebilmemiz için her zaman siz kadın üreticilerle birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Efes Tarlası Yaşam Köyünün kurulma sürecini anlattı

Efes Tarlası Yaşam Köyünün kurulma sürecini ve neden kurulduğunu anlatan Başkan Sengel, "Siz kadın üreticilerle 15 Ekim 2019'da Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde bir araya geldiğimizde, 'Biz bir yer kuracağız. Kurduğumuz yerde kadın üreticiler kendi üretmiş oldukları ürünleri tüketicinin gözünün içine bakarak satmalarını sağlayacağız. Kadın Üretici Pazarını kurduk ama öyle bir yer yapacağız ki aynı zamanda kadınlar bizim plantasyon alanlarımızı kullanarak kendi yapmak istediklerini yapacak. Kadınlar üretecek, biz o kadınlardan ürünlerini satın alıp halka satacağız' dedik. Biz de Efes Tarlası Bakkalını kurduk. Öncesinde Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Çoğaldıkça üretmeyi ve hep birlikte bir şeyler paylaşmayı daha doğru yapacağımızı biliyoruz" sözlerine yer verdi. Başkan Sengel'in konuşmasının ardından Efes Tarlası Yaşam Köyünün neden kurulduğu ve verilen eğitimlerin kapsayan bir sunum yapıldı.

"Küçük üretici olmadan tarım olmaz"

Efes Tarlası Yaşam Köyünde kadın üreticilere yönelik düzenlenen eğitime katılan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına etkinliğe katılan Mine Pakkaner, Doğa Dostu Tarım Uygulamaları konulunu sunumunu yaptı. Endüstriyel tarıma karşı doğa dostu, kadim tarım yöntemlerinin kullanılması gerektiğinin altını çizen Pakkaner, "Ülkemizin ve dünyanın tarımsal geleceği adına küçük aile çiftçiliğini çok önemli buluyorum. Küçük üretici olmazsa tarım asla sürdürülebilir olmaz. Siz küçük üreticiler gıdanın ve geleceğinin teminatısınız. Tarımda emeği olan, elini taşın altına koyan herkesin günü kutlu olsun. Pandemi tarımın, gıda egemenliğinin ne kadar önemli olduğunu bize daha fazla anlattı. Tüm üretenlerin emeğine sağlık" dedi.

Toprak Analizi konulu sunum yapılmasının ardından Efes Tarlası Yaşam Köyünde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü sebebiyle düzenlenen etkinlik sona erdi. - İZMİR