Şekerlemecilerin tercihi Demirci kestanesinde hasat başladı

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Manisa'nın Demirci ilçesinde özellikle şekerlemecilerin tercih ettiği kestaneler toplanmaya başlandı.

Demirci'de 15 kırsal mahallede üretilen kestanenin hasadı için sabahın erken saatlerinde tarlalarına giden çiftçiler, ellerindeki sırıklarla dallardaki kestaneleri düşürüyor.

Kadınların eldivenle topladığı kestaneler, çuvallara konulduktan sonra traktörlere yüklenerek eve götürülüyor.

Evde betona serildikten sonra üzeri eğrelti otuyla kapatılan kestaneler, kozalakları kuruyunca sopalarla dövülerek kozasından ayrılıyor.

Bu yıl 650 ton rekoltenin beklendiği ilçede satışa hazır getirilen kestaneler, kilogramı 30 liradan alıcı buluyor. Kestaneler başta İstanbul, Bursa ve Ankara olmak üzere birçok yere gönderiliyor ve damarsız yapısı nedeniyle özellikle şekerleme üreticileri tarafından tercih ediliyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, geçen yıla kıyasla kestane rekoltesinde bu yıl yüzde 20'ye yakın artış beklediklerini belirterek, "Bu yıl rekoltemiz arttı. 650 ila 700 tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Geçen yılki rekoltemiz 550 ton civarındaydı. Özellikle geçen yılın üzerine bu yıl yeni kestane fidan dikimleri yapıldı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bölgedeki üreticiyi sertifikalı fidanlarla desteklediğini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Demirci'de rakımı yüksek olan Çanakçı, Mahmutlar, Rahmanlar, Bardakçı, Söğütçük, Yarbasan, Minnetler, Kargınışıklar başta olmak üzere 15 kırsal mahallemizde üretim yapılıyor. Dışarından kestanemize büyük bir talep var. İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den alıcılar yoğunluklar alım yapıyorlar. Damarsız bir kestane olduğu için şekerlemeciler tarafından da yoğun ilgi görüyor."

Çanakçı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkaya da bu yılki kestane fiyatlarından memnun olduklarını dile getirerek, "Geçen yıl 20 liradan sattık. Bu yıl 25 ila 30 lira gibi bir fiyat alıyoruz. Demirci kestanesi yurt içi pazarlarda da yoğunlukla satılıyor." ifadelerini kullandı.

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