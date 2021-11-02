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Şeker hastaları için zerdeçallı ekmek üretti, taleplere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Şeker hastaları için zerdeçallı ekmek üretti, taleplere yetişemiyor

Bursa'da fırıncılar şeker hastalarının talebi üzerine zerdeçallı ekmek üretti.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da fırıncılar şeker hastalarının talebi üzerine zerdeçallı ekmek üretti. Zerdeçallı ekmekler büyük talep görüyor.

Osmangazi ilçesinde fırıncılık yapan Kenan Boran ve Sedat Eren, ürettikleri 15 çeşit ekmeğin içine zerdeçallı ekmeği de ilave etti. Zerdeçallı ekmek şeker ve tansiyon hastaları tarafından büyük rağbet gördü. Aldıkları özel makinede yapacakları zerdeçallı ekmeği 36 saat boyunca yoğuran fırıncılar elde ettikleri ekşi maya hamuruyla zerdeçalı karıştırıyor. Hazırladıkları hamuru taş fırında pişiriyor. Fırından 700 gram çıkan zerdeçallı ekmeği ise 12 lira 500 kuruşa satıyor. Büyük ilgi gören bu ekmeği şehir dışından da almak isteyenler oluyor. Fırıncı, zerdeçallı ekmeği şehir dışına kargoyla gönderiyor.

Şeker ve tansiyon hastaları için zerdeçallı ekmek imal ettiklerini anlatan Kenan Boran ve Sedat Eren, "Biz doğal ekmekler üretiyoruz. Bu iş için özel makine aldık. Aldığımız makinede hamuru 36 saat boyunca yoğuruyoruz. Bu şekilde ekşi mayalı hamur elde ediyoruz. Hazırladığımız bu maya ile 15 çeşit ekmek imal ediyoruz. En son çeşitlerimize zerdeçallı ekmeği ekledik. Bu ekmek şeker ve tansiyon hastalarına iyi geliyor. ok talep görmeye başladı. Şehir dışından da isteyenler oluyor. Şehir dışına kargoyla gönderiyoruz. 700 gram zerdeçallı ekmeği 12 lira 50 kuruşa satıyoruz" dedi. - BURSA

Şeker hastaları için zerdeçallı ekmek üretti, taleplere yetişemiyor

Şeker hastaları için zerdeçallı ekmek üretti, taleplere yetişemiyor

Şeker hastaları için zerdeçallı ekmek üretti, taleplere yetişemiyor

Şeker hastaları için zerdeçallı ekmek üretti, taleplere yetişemiyor

Şeker hastaları için zerdeçallı ekmek üretti, taleplere yetişemiyor

Şeker hastaları için zerdeçallı ekmek üretti, taleplere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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