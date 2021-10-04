Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü şehirlerin durumu ve yeterli barınma temel hakkı üzerinde düşünmek için Dünya Habitat Günü olarak belirlenmiştir. Bu yıl da 4 Ekim tarihine denk gelen Dünya Habitat gününün 2021 Teması 'Karbonsuz Bir Dünya İçin Kentsel Eylemi Hızlandırmak" dedi.

Bu yıl Dünya Habitat Günü 4 Ekim tarihinde 'Karbonsuz Bir Dünya İçin Kentsel Eylemi Hızlandırmak' temasıyla kutlanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha şiddetli yaşıyoruz. Gerek tüm dünyada gerekse de ülkemizde yaşanan yıkıcı seller, kuraklık ve şiddetli fırtınalar iklim değişikliğinden her geçen gün daha da çok etkilendiğimizi gösteriyor. Şehirlerimiz sera gazlarının yaklaşık yüzde 70'ini üretiyor. Acil önlem almadıkça, sürekli genişleyen şehir merkezlerinin ürettiği karbondioksit emisyonları, küresel hava sıcaklıklarını daha da yükseltmeye devam edecek. Gezegenimizin geleceği, sürdürülebilir sıfır karbon planları geliştirmeye bağlı" dedi.

"Paris İklim Anlaşması önemli"

Ülkemizin meclis onayına sunacağını belirttiği Paris İklim Anlaşmasının önemine de değinen Özelmacıklı, "TÜİK verilerine göre toplam sera gazı emisyonlarında 2019 yılında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 13,4 ile tarım, yüzde 11,2 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 3,4 ile atık sektörü takip etti. Enerji sektörü emisyonları 2019 yılında, 1990 yılına göre yüzde 161 artarken bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azaldı. Bu sözleşme ile Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekilde, ülkemiz iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır" dedi.

"Daha yeşil binaya ihtiyacımız var"

Kentleşmeye ilişkin tüm süreçlerde daha farklı bakış açılarına sahip olunması gerektiğini belirten Özelmacıklı, "Uzaktan çalışma ile trafikte geçirilen sürelerin azaltılmasından, yeni bisiklet yolları ve metro projelerinin yaygınlaştırılmasına kadar bu sürecin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Binalar inşa edilirken atık yönetimlerinden, yenilebilir enerji kullanımlarına kadar üzerimize düşeni yapmalıyız. Tüm planlamalarda uzun vadeli, sürdürülebilir, ekonomik olarak sağlıklı, düşük karbonlu ve kapsayıcı düşünmeliyiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri