Şehir içi taşımacılığında kartlı sisteme geçildi

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi, kent kart uygulamasının tam anlamıyla başladığını açıkladı.

Kastamonu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent kart satışının ve dolumun 20 noktada başladığı belirtildi.

Sivil kart bedeli bir defaya mahsus 12 TL karşılığında Kastamonu kent kart satış noktasından alınıp dolum yapılabilecek. Kişiseleştirilmiş kartlar (öğrenci, 65 yaş, engelli v.b. kartlar) ise 16,25 TL'den satılacak. Kişiselleştirilmiş kartlara Kuzeykent Belediye Hizmet Binası, Kuzeykent Otobüs durağı ve Cumhuriyet Meydanı Belediye Hizmet Binası'ndan ulaşılabilecek. Sivil kart alımı yapmayanlar şehir içi otobüslerinden faydalanabilmek için 7/24 Akıllı Kart almak durumunda kalacak. Bu kartların satış fiyatı tüm yurttaki gibi iki biniş 8 TL olacak. Kart alımlarının ardından mevcut tarife üzerinden vatandaşlar kartlarına yükleme yapabilecek. Kartlı sistem ile birlikte şehir içi otobüslerinde temas ortadan kalkıyor.

Sistem dahilinde vatandaşlar kent kart mobil uygulaması üzerinden bakiye sorgulaması yapacağı gibi kredi kartı ile Kastamonu kent kart online dolum gerçekleştirebilecek. Yine telefonun NFC özelliğiyle temassız ödeme yapılabilecek. Vatandaşlar ayrıca bu uygulama üzerinden bulundukları durağa otobüsün kaç dakika sonra ulaşacağını da görebilecek.

Kastamonu kent kart ile tüm teknolojik yenilikler vatandaşlara sunulacak. HES kodu entegrasyonu ile riskli ve temaslı kişiler anında tespit edilecek ve Sağlık Bakanlığı'na bilgi verilecek. Bu kişiler toplu taşıma araçlarını hiçbir şekilde kullanamayacak.

Önümüzdeki süreçte Kastamonu kent kart satış ve dolum noktası sayısının 30'a çıkartılacağının belirtildiği açıklamada, mağduriyetler yaşanmaması adına şehir içi otobüslerden hizmet alan herkesin Kastamonu Kent Kart'ını alması gerektiği vurgulandı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri