SEDAŞ, Kocaeli'nde bir trafoyu 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajlarıyla süsledi

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), "Tuvalimiz Trafolar" projesi kapsamında 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajını Kocaeli'ndeki bir trafo aracılığıyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli merkezindeki bir trafoya "Can dostlarımız bize emanet" yazılarak sokak hayvanlarının beslenme sorununa dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, 4 Ekim tarihinin önemine işaret ederek, "Aynı havayı soluyup aynı duyguları hissettiğimiz, kendilerine özgü yaşam biçimleri olan hayvanları korumak adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen özel bir gündür. SEDAŞ ailesi olarak Hayvanları Koruma Günü'nde trafomuz aracılığıyla sokak hayvanları için yaptığımız bu çağrının da toplumsal duyarlılığı artıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı