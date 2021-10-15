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Schneider Electric ve Planon, Coventry Üniversitesi'nin dijital yolculuğunu başlatıyor

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Schneider Electric ve Planon, Coventry Üniversitesi'nin dijital yolculuğunu başlatıyor

Coventry Üniversitesi, enerji yönetimi ve otomasyon alanlarındaki dijital dönüşümde öne çıkan Schneider Electric ve iş yeri yönetim sistemleri uzmanı Planon ile "Mühendislik ve Bilgi İşlem Binası"nı güçlendirmek için iş ortaklığı yaptı.

Coventry Üniversitesi, enerji yönetimi ve otomasyon alanlarındaki dijital dönüşümde öne çıkan Schneider Electric ve iş yeri yönetim sistemleri uzmanı Planon ile "Mühendislik ve Bilgi İşlem Binası"nı güçlendirmek için iş ortaklığı yaptı.

Schneider Electric açıklamasına göre, bu çalışma, binanın geleceğe dayanıklı ve hazır hale gelmesine, sürdürülebilirliğin ve bina sakinlerinin çalışma deneyiminin iyileşmesine yardımcı olurken işletme maliyetlerini de azaltacak.

Coventry Üniversitesi, özel gereksinimleri belirlemek ve bunların karşılanması için Schneider Electric ve Planon'dan yardım almayı seçti.

Schneider Electric ve Planon arasında 2019 yılında başlayan iş ortaklığında bu ortak çözüm, yeni bir dönüm noktası. İki şirketin arasındaki uyumdan faydalanarak oluşturulan bu proje, Birleşik Krallık'ta kendi alanında gerçekleştirilen ilk proje.

Çözüm, iki akıllı sistemin entegrasyonunu içeriyor. Planon'un Entegre İş Yeri Yönetim Sistemi (IWMS), Tesis Yöneticilerinin reaktif ve planlanmış önleyici bakım, alan ve hareket yönetimi, varlık yönetimi, operasyonel tesis hizmetleri, oda rezervasyonları ve diğer müşteri hizmetleri ile ilgili tüm işlemleri planlamasına, yürütmesine ve takip etmesine imkan sağlıyor.

Schneider Electric'in binaların bakımını uzaktan ve proaktif olarak yapılmasına olanak sağlayan Bina Yönetim Sistemi'nin operasyonel performansını ortaya çıkaran bir analitik izleme hizmetleri serisinden oluşan EcoStruxure Building Advisor Sistemleri düzenli olarak izleyerek binanın verimsiz olabileceği hususlara proaktif bir şekilde dayanan hataları tespit eder, bina operasyonları hakkında önemli iç görüler sunar. Sonuç olarak, işletme maliyetleri, kullanıcı konforu ve varlık değeri üzerinde etki oluşturur.

IWMS yazılımı, bir eylem gerekip gerekmediğini belirlemek için Building Advisor üzerinden akıllı bina tanılarını otomatik olarak işler. Standartlaştırılmış bir iş akışı başlatabilir veya işi zamanlamak ve yürütmek için saha mühendislerinin cep telefonlarına bilgi göndererek tesis ekibi tarafından verilecek manuel bir karar için olası bir sorunu vurgulayabilir.

"Geleceğin binaları sürdürülebilir olmalıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coventry Üniversitesi İş Sistemleri Destek Müdürü Nasima Laming, "Temel hedeflerimizden biri, reaktif çalışmalardan uzaklaşmak ve bunlar çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi etkilemeden önce çözüme odaklanmaktır. Dijital araçlardan faydalanırken, kampüs planlamamız ve ekipmanlarımızın durumunu proaktif şekilde gözlemleyeceğiz ve hem yumuşak hem hatasız bir geçiş için otomatikleştireceğimiz önerilen eylemleri yerine getireceğiz. Bunlara ek olarak elbette ki maliyet ve enerji tasarruflarından da yararlanmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Planon Baş Ticari Görevlisi (CCO) Marcel Groenenboom ise "Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için her zaman mümkün olan en iyi çözümü sunmaya çalışıyoruz. Schneider Electric ve onun akıllı bina işletim ve analitik teknolojisi ile çalışarak, Coventry Üniversitesine yeni faydalar sağlayabiliriz. Her üç taraf da, dijital teknolojinin rolü ve güvenli, sağlıklı, sürdürülebilir ve verimli kapsamda veri odaklı binalar oluşturmaya katkısı konusunda ortak bir vizyonu paylaşıyor. Coventry'deki sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider Electric Birleşik Krallık ve İrlanda Dijital Enerji İş Birimi Başkan Yardımcısı??????? Kas Mohammed ise "Planon ile iş birliğimizi sürdürmekten ve Coventry Üniversitesi'ndeki projede çalışmak üzere güçlerimizi birleştirmekten son derece memnunuz. Geleceğin binaları sürdürülebilir, son derece verimli, dayanıklı ve insan odaklı olmalıdır. Kovid-19 pandemisi bu dönüşüme yeni bir boyut kattı. Binalar dayanıklılık ve sürdürülebilirliği desteklemeli. Üniversite, bina sakinleri için mümkün olan en iyi ortamı sağlamaya çalıştığı için, binalarının geleceğe dayanıklı olma ihtiyacının farkındadır." ifadelerini kullandı.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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