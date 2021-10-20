Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını bildirdi
AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını bildirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur Siha'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını bildirdi
AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri