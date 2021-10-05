Sarıgöllü üretici 11 kilogramlık kavun yetiştirdi - Haberler Ekonomi
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Sarıgöllü üretici 11 kilogramlık kavun yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sarıgöllü üretici 11 kilogramlık kavun yetiştirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üretici kendisine ait tarlasında 11 kilogramlık kavun yetiştirdi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üretici kendisine ait tarlasında 11 kilogramlık kavun yetiştirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Sabit Güney, kendisine ait tarlasında 11 kilogram ağırlığında kavun yetiştirdi. Yetiştirdiği dev kavunla Sarıgöl pazarına gelen Güney, kilogramı 27,50 lira olan kavununu satmakta güçlük yaşadı. Diğer kavunlarını satabildiğini ancak devasa boyuttaki kavuna taliplinin çıkmadığını belirten Güney, son olarak lokanta işletmecisine kavunu satabildi. - MANİSA

Sarıgöllü üretici 11 kilogramlık kavun yetiştirdi

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