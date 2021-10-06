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Sarıgöl'de salep tohumları toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sarıgöl'de salep tohumları toprakla buluştu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde salep yetiştiriciliğinin arttırılması ve ilçe ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla çiftçilere verilen salep yumru tohumları toprakla buluşturuldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde salep yetiştiriciliğinin arttırılması ve ilçe ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla çiftçilere verilen salep yumru tohumları toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Salep Üretimini Geliştirme Projesi" çerçevesinde Sarıgöllü üreticilere tohum verildi. Öte yandan üreticilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitimler verildi. Verilen eğitimlerin ardından salep tohumları toprakla buluşturuldu. - MANİSA

Sarıgöl'de salep tohumları toprakla buluştu

Sarıgöl'de salep tohumları toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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