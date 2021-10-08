SANMAR Tersanelerinde, LNG Uyumlu Çekici Gemi ve Kılavuz Gemilere İsim Verme Töreni düzenlendi

Yapılan anlaşma kapsamında PQA SANMAR Tersanelerinden 4 ASD LNG uyumlu çekici gemi ve 2 kılavuz gemi satın aldı. Bu projenin Pakistan ve Türkiye arasındaki büyüyen bağların ifade edilme biçilme olarak aktarıldı. Törene SANMAR Tersaneleri Başkanı Cem Seven, Port Qasim Yetkili Makamı Başkanı Tümamirall (Emekli) Syed Hasan Nasir Shah, Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ve diğer saygıdeğer konuklar katıldı. Törende 4 Çekici Gemiye Korangi, Pipri, Gharo, ve Malik ve 2 Kılavuz Gemiye Heer and Sassi adı verildi.

ANLAŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

PQA Başkanı konuşmasında, Tümamiral (Emekli) Syed Hasan Nasir Shah PQA ve SANMAR arasındaki anlaşmanın kilometre taşı niteliğinde olacağını ve denizcilik alanında iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştireceğini söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Büyükelçi konuşmasında Pakistan ve Türkiye'nin Denizcilik işlerinin hem sivil hem de savunma yönlerinde iş birliği yaptığını söyledi. Kendisi Pakistan ve Türkiye'nin gemi inşa endüstrileri arasındaki var olan ortak iş birliği potansiyelinin ve imkanlarının altını çizdi.

SANMAR tersanelerinin çekici gemi, iş teknesi ve Kılavuz gemi inşaatında ulusal ve uluslararası müşteriler ile 10 yıllar süren deneyimi vardır ve teknik Danışmanlık Hizmetleri vermektedir. Bir kez tamamlandığı zaman 4 ASD LNG çekici gemisi ve 2 Kılavuz gemi Pakistan'daki Port Qasim makamına teslim edilecektir.

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