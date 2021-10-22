SANKON, Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşmeden memnun

Türkiye ile Mısır arasında bir süredir askıya alınan ilişkilerin normale dönmeye başladığını belirten SANKON Genel Başkan Yardımcısı Savaş Özdoğan, "SANKON olarak, Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya bütün birimlerimizle hazırız" dedi.

Mısır'da askeri darbeyle yönetime el koyan Abdülfettah Es Sisi'nin Devlet Başkanı olmasından sonra, Türkiye-Mısır ilişkileri gerileyerek, iki ülke arasında yüzyıllardır var olan ilişkiler askıya alınmıştı. Türkiye ile Mısır ilişkileri, uzun bir zamandan sonra geçtiğimiz mayıs ve ekim ayında yapılan görüşmelerle normalleşme dönemine girmeye başladı. Normalleşme süreci ile ilgili açıklama yapan Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Türk şirketleri olarak Türkiye ile Mısır ilişkilerinin normalleşmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmeleri destekliyoruz"

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Savaş Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye ile Mısır arasında güçlü bir ticaret hattımız, ithalat ve ihracat ilişkilerimiz var. Türk şirketlerinin Mısır'da, Mısırlı şirketlerinin de Türkiye'de yatırımları var. Türkiye ile Mısır arasındaki hükümetler arası görüşmelerin başlamasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerimizin en kısa zamanda normalleşmesini ümit ediyor ve bu durumu destekliyoruz. Biz SANKON kuruluşu olarak Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya bütün birimlerimizle hazırız. Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu, önümüzdeki günlerde iki ülke arasında ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunmak üzere bir grup iş adamıyla Mısır'ın Başkenti Kahire ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri