Sanko Enerji, Manisa'da sokak hayvanları için 'beslenme istasyonları' kuruyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sanko Enerji, Manisa'da sokak hayvanları için "beslenme istasyonları" kuruyor

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Sanko Enerji, Manisa'da sokak hayvanları için

Sanko Enerji Grubu, Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 ayrı noktaya sokak hayvanlarına taze su ve mama sağlayacak "beslenme istasyonları" kuracak.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Sanko Enerji Grubu, Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 ayrı noktaya sokak hayvanlarına taze su ve mama sağlayacak "beslenme istasyonları" kuracak.

Şirketten yapılan açıklamada, grubun, Salihli Belediyesi iş birliğiyle geliştirdiği proje kapsamında, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde insanlarla yakın yaşayan sokak hayvanları için "beslenme istasyonları"nın kurulumu hazırlıklarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu projeye özel olarak yapılan bir tasarımla giydirilen istasyonların belediye tarafından belirlenen noktalara monte edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanko Enerji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Sedef Karagöz, doğayı ve canlı hayatını iyileştirecek projelere açık olduklarını belirterek, "Salihli Belediyesi ile birlikte geliştirdiğimiz bu projeyi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bugün başlatmak istedik. Amacımız zor şartlarda yaşayan sokak hayvanlarının en azından su ve besin bulmasını kolaylaştırmak. İlçede beslenme istasyonlarının yerleştirilmesine başlandı. Salihli Belediyesi'nin uygun gördüğü 20 noktaya bu istasyonları yerleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Donald Trump
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Salih Uçan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sanko Enerji, Manisa'da sokak hayvanları için 'beslenme istasyonları' kuruyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:39:38. #1.12#