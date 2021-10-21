Samsung, Interbrand'in "En İyi Küresel Markalar" sıralamasında bu yıl da ilk 5'te

Samsung, bu yıl marka değerini 2020'ye göre yüzde 20 artışla 74,6 milyar dolara çıkararak Interbrand'in "En İyi 100 Küresel Marka" sıralamasında 2021'de de ilk 5'teki yerini sağlamlaştırdı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, küresel danışmanlık firması Interbrand tarafından açıklanan "2021 Yılı En İyi Küresel Markalar" sıralamasına göre Samsung, bu yıl 2020'ye kıyasla yüzde 20 artışla 74,6 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak bir kez daha 5'inci sırada yer aldı. Bu oran, 2021'in en iyi 100 markasının ortalama marka değeri büyümesinin iki katına denk geliyor.

Geçen yıl ilk defa ilk 5'e giren Samsung, 2013'ten bu yana marka değerindeki en büyük artışı görerek iki yıl üst üste ilk 5'teki konumunu da sürdürmüş oldu.

Interbrand'e göre, Samsung'un büyümesinde kritik rol oynayan başlıca faktörler şöyle:

"Müşteri deneyimine ve değerlerine öncelik vermeye yönelik olarak kurduğu yeni CX (müşteri deneyimi) ekibiyle daha da güçlenen müşteri odaklı yönetim sistemine geçiş yapması, KSS vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Together for Tomorrow! Enabling People (Yarın için Hep Birlikte! İnsanları Etkinleştirme) gibi çeşitli kampanyaları, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik eko ambalaj kullanımı ve Galaxy İleri Dönüşüm Programı gibi kurumsal faaliyetleri, Galaxy Z Flip 3, Neo QLED'ler ve Bespoke elektrikli ev aletleri serisi gibi yenilikçi ürünleri piyasaya sunması, istikrarlı yatırımlarla yapay zeka (AI), 5g, otomotiv ve robotik gibi alanlarda ileri teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmesi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Pazarlama İletişiminden Sorumlu Başkanı YH Lee, "Samsung Electronics'in geçtiğimiz yıl dünya sıralamasında ilk 5'e girmesinin ardından bu yıl da marka değerinde 2013'ten bu yana en büyük sıçramasını yaparak yüksek ve çift haneli bir büyüme yakalaması bizim için son derece cesaret verici oldu. Müşterilerimizi dinlemeye devam ederek müşteri odaklı yönetim modelimizi güçlendirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızdan aldığımız büyük desteğe bu yönetim modeliyle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Interbrand, şirketlerin marka değerini değerlendirirken, aralarında mali performans, markanın satışlar üzerindeki etkisi ve rekabet gücünün de bulunduğu birçok faktörün kapsamlı bir analizini gerçekleştiriyor.

Üst üste ikinci kez en iyi işverenler listesinde

Öte yandan, Samsung, bu yıl Forbes'ın 2021 Dünyanın En İyi İşverenleri sıralamasında da üst üste ikinci defa birinci sırada yer aldı.

Dünya genelindeki çalışanları ile birçok alanda faaliyet gösteren küresel bir kuruluş olan Samsung, böylelikle bir kez daha bir numaralı işveren seçildi.

Forbes'ın her yıl birden fazla ülke veya bölgede faaliyet gösteren şirketlerde görev alan, 58 ülkeden yaklaşık 150 bin çalışanla yaptığı araştırmada bu yıl katılımcılardan işverenlerinin Kovid-19 konusunda aldığı önlemlere ilişkin memnuniyetlerine ve işverenlerini imaj, ekonomik ayak izi, yetenek gelişimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk gibi alanlardaki performansına ilişkin puanlama yapması istendi.